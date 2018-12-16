За ребёнком в детдоме присмотрят? Экс-участница «Дома-2» рискует потерять дочь

Сегодня, 21:48 \\ Шоу-бизнес

Многочисленные любовники Саши Шевы не дают спокойно воспитывать дочь, которая сейчас временно находится у матери любвеобильной девушки.

Часто обсуждаемая и очень любвеобильная экс-участница «Дома–2» Александра Шева (Шевченко) «засветилась» на дочернем шоу продюсеров скандального телепроекта «Бородина против Бузовой», на котором в очередной раз говорила о чистой и взаимной любви.

«Старайтесь всё делать для того, чтобы у вас была любовь, вторая половинка, и чтобы вы были счастливы, так же как и мы», – пожелала Шева всем зрителям телепроекта, основываясь на свой горький опыт нахождения под камерами.

Для многих стало очевидно, что девушка рискует потерять свою дочь, о которой Шева сейчас даже не вспоминает. Конечно, за ребёнком и в детдоме присмотрят, пока Шева наслаждается жизнью и любовью. Такое отношение матери к родной дочери вызвало бурю негативных эмоций в социальных сетях от подписчиков Александры.

«Ужасно, Александра,что вы предпочитаете жить с мужчиной,а не со своим ребёнком! Для вас мужик дороже дочери. Лучше бы вы жили с ней,а он бы уже подстраивался и находил с ней общий язык. А у вас все наоборот... всё и всё на первом плане,кроме собственного ребенка!» – с ужасом пишет одна заботливая мамочка, которая была шокирована появлением Шевы на «Дом–2».
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Автор - Наир Мухметов
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