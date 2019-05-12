Вика не толстая - камера плохая! Мама Бони оправдала «расплывшееся» тело дочери

Сегодня, 21:00 \\ Шоу-бизнес

Возраст, плохая наследственность и желание округлить формы сыграли с моделью злую шутку.

Виктория Боня всегда славилась красивыми чертами лица и стройной фигурой, однако похоже, возраст и плохая наследственность лишают модель прославленной прелести. Вчера звезда поделилась редкими кадрами со своей мамой. Родственницы прилетели в Киев и сидя на вокзале экс-участница «Дома-2» по привычке красовалась на камеру на фоне родительницы, публикуя Истории в свой микроблог. Увидев дочь в кадре, мама Бони тут же оправдала «расплывшееся» тело дочери.

Намекнув, что Вика не толстая – камера плохая просто, она поставила дочь в крайне неловкое положение. «Вика, тебя, по-моему, камера увеличивает», - внезапно заявила женщина, что вызвало нервный смешок помешанной на стройности и внешней прелести звезды. Боня тут же поддержала мнение матери и в оправдание «поплывшим» контурам тела заявила, что в жизни она «маленькая и худенькая», чему, по ее словам, удивляются все новые знакомые.

Кажущаяся длинноногость Вики есть ни что иное, как удачные фильтры и отличная работа фотошопа, ведь ее рост всего 170 см. Однако если раньше излишняя худоба делала ее выше и привлекательнее, то из-за серьезной оплошности Боня рискует «дорасти» до фигуры своей матери.

Еще в прошлом году блогер хвасталась, что ее проблемой является недостаток веса и она мечтает округлить формы. Для этого она начала регулярно тренироваться и питаться больше, чем обычно, включая в меню калорийные и даже «вредные» блюда, что за считанные месяцы добавило ей почти 10 кг. Судя по всему она не остановилась, что и объясняет округлившиеся формы, а ведь в ее возрасте вес уходит очень медленно. Наверное, из-за разросшейся фигуры звезда стесняется слишком облегающих и открытых нарядов и все чаще облачается в просторную одежде.

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Автор - Диана Минина
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