Пугачева умерла в 2017? Галкин может жить с «помолодевшим» двойником Примадонны

Новая «версия» Примадонны удачно вжилась в роль, но очень близка к провалу.

Последнее время аномально помолодевшая Алла Пугачева вызывает вопросы у многих россиян. Стоит признать, что происходит это неспроста.Уже давно обсуждается, что Пугачева, которую видят обычные россияне, с кумиром Советского Союза не имеет ничего общего. Более того, проживающая с Галкиным женщина — двойник Примадонны, а настоящая Алла Борисовна умерла еще в 2017 году. Тогда у нее случился серьезный сердечный приступ и спасти врачам ее якобы так и не удалось.

Указывает на это также и то, что после перенесенной болезни «помолодевшая» Пугачева вернулась совершенно другим человеком. Она взялась за массу диет, бросила вредные привычки и стала наставлять всех на путь истинный — в общем, делала все то, чего не стала бы совершать Примадонна, более известная публике.

Максиму Галкину после смерти Пугачевой в 2017, вероятно, сказали, что Россия вряд ли переживет смерть такой большой артистки, потому и приказали жить с «клоном». Учитывая то, что двойник выглядит куда краше Пугачевой образца трехлетней давности, особо на свое положение Галкин не жалуется. Тем более, видеть «молодую» маму детям куда полезнее. Неужели Галкин может жить с «помолодевшим» двойником Примадонны?

Пугает в этой ситуации то, что «менять» Пугачеву можно еще очень и очень долго. О самом раннем возрасте Примадонне достоверно неизвестно практически ничего. Более того, существует теория о том, что ее настоящее имя Фаина Боруховна Певзнер, а русское имя она взяла только, чтоб пробиваться на сцене. Именно поэтому не только имя, но и сама Алла Пугачева может жить едва ли не вечно.