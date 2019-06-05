«Все это постановка» — инсайдер раскрыл обман Алибасова с отравлением

Сегодня, 17:11 \\ Шоу-бизнес

Ради денег и популярности группы Бари готов «шутить» со смертью, убежден источник.

Известный продюсер Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, об этом сообщил сын легендарного музыканта в своем Instagram-профиле и опубликовал снимок с отцом прямо из больничной палаты. Он отметил, что еще рано переставать волноваться, ведь опасность для жизни все еще существует — риск внутреннего кровотечения на месте ожогов может привести к летальному исходу. Алибасов-младший рассказал, что его отец сейчас ничего не помнит и никого не узнает, по мнению медиков, в его состоянии это нормально — Алибасову требуется время, чтобы восстановить память.

Однако, в Сети появилась информация, где инсайдер раскрыл обман Алибасова с отравлением. «Все это постановка, ничего он не пил. У На-На планируется юбилейный концерт, нужен инфоповод. На их концерт никто не покупает билеты. Таким образом привлекается внимание», — заявил анонимный источник. По его словам, в последнее время Алибасов выдает «кучу дебильных идей», которые актриса Мария Шукшина старается контролировать и не допускать «совсем идиотии». Если инсайдер прав, то это объясняет внезапно посвежевший внешний вид музыканта после столь тяжелой травмы.

Стоит отметить, что «болезнь» продюсера никак не повлияла на продажу билетов на концерт группы, который состоится через месяц. Их по прежнему продано совсем немного, несмотря на невысокую стоимость — от 1300 руб. до 2300.

 Никто не торопится покупать билеты, даже после «шуток» продюсера со смертью. Возможно, инсайдер сам является одним из «рычагов», который окажет своеобразное давление и подогреет интерес к персоне Бари Алибасова. 

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Автор - Маргарита Фрет
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