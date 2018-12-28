А папа кто? Бывшая жена Андрея Урганта скоро станет мамой

Сегодня, 18:00 \\ Шоу-бизнес

Актер открестился от ребенка бывшей возлюбленной.

62-летний Андрей Ургант состоял в отношениях с Еленой Романовой с 2012 года. 30-летняя разница в возрасте никогда не смущала влюбленных. Однако около двух лет назад в прессе стали поговаривать, что доныне счастливый союз начал рушиться, а позже, и вовсе, распался. Сами знаменитости никаких официальных заявлений по этому поводу не делали.

Поэтому, когда в объективы папарацци попал округлившийся живот Елены, поклонники, не верившие в их расставание, начали заваливать поздравлениями не только будущую маму, но Андрея Львовича, как предполагаемого отца ребенка.

Актер поспешил уверить публику, что он не имеет никакого отношения к беременности Романовой. По его словам, они давно не вместе, и личная жизнь бывшей супруги его не касается.

Елена, в свою очередь, добавила в свой микроблог фото «с животиком», подтвердив тем самым, что скоро станет мамой. Подписчики Романовой наперебой принялись задавать ей один и тот же вопрос — а папа, тогда, кто? На что Елена ответила многозначительным молчанием.

Напомним, Андрей Ургант был трижды официально женат. От первого брака у него есть сын Иван Ургант — популярный телеведущий. От второго брака у актера дочь - Мария, которая на данный момент живет в Нидерландах.

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Автор - Екатерина Золотова
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