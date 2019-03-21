Кулаки не в счет? Башаров винит экс-супругу в произошедшем разводе

«Марсель очень любит отца», - объяснила Елизавета, почему до сих пор общается с актером.

Около двух месяцев назад стало известно, что Марат Башаров и Елизавета Шевыркова официально больше не являются супругами. Тем не менее, бывшие муж и жена еще продолжают изредка появляться на публике вместе, давай повод для слухов о воссоединении. Накануне экс-возлюбленная актера дала интервью для одного из российских таблоидов, где рассказала, в каких отношениях сейчас находится с ним на самом деле.

Шевыркова поделилась, что прилагает много усилий для поддержания «нормальных, человеческих отношений» с Башаровым. По ее словам, это не всегда просто, ведь он винит в произошедшем разводе именно ее. Однако сам он публично никогда не ругает экс-супругу, говоря лишь о том, как здорово, что она подарила ему сына и не препятствует его общению с ним.

Зимой она призналась фанатам, что в браке муж действительно ее избивал. Однако для Башарова, похоже, кулаки не в счет. Он продолжает считать, что их брак все еще мог бы быть счастливым, если бы Елизавета не подала на развод.