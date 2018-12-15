Подальше от Шишковой и свекрови: Решетова собралась жить в Испании?

Модель уже приступила к изучению «языка мечты».

Супруга хип-хоп-исполнителя Тимати Анастасия Решетова начала изучение испанского языка, об этом девушка сообщила в stories на своем аккаунте в Instagram. Модель не раз признавалась в симпатии к солнечным странам с песчаными пляжами. Очевидно, что в скором времени Решетовой не составит труда не только комфортно прибывать в испаноговорящих странах, но и переехать туда на постоянное местожительство подальше от проблем в России. Вместе с тем, есть весомые основания полагать, что девушка собралась жить в Испании.

Проблем у Решетовой действительно не мало, и почти все они связаны с семейством супруга. Девушку сразу же не приняла мать Тимати Симона Юнусова, посчитав новую избранницу сына неподходящей кандидатурой на роль второй половинки. Кроме того, бывшая певца Анна Шишкова, наоборот, пользуется благосклонностью экс-свекрови и находится постоянно на виду у Анастасии. Так, совсем недавно семья «воссоединилась» на концерте совместной дочери звездной пары Алисы, куда Решетову, к слову, даже не пригласили.

В перспективе семейные отношения вряд ли улучшатся. Учитывая натянутые отношения между Анастасией и Симоной, можно предположить, что беременная Решетова не позволит бабушке контактировать со своим ребенком, что еще больше усугубит конфликт. Кроме того, возлюбленная Тимати никак не может избавиться от большого количества хейтеров и негативного мнения в ее сторону.