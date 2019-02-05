Новый «сыровар»? Бузова «засветила» любовника

Сегодня, 15:00 \\ Шоу-бизнес

Батрутдинов снова «просто друг», а шоу может быть банальной постановкой.

 Несколько месяцев назад стало известно, что Ольга Бузова готовит новое романтическое шоу со своим участием. Хотя в прошлый раз проект «Замуж за Бузову» по результатам оказался провальным, певица решила вновь испытать счастье, согласившись на новый «эксперимент».

Тем не менее, вполне возможно, что шоу окажется подставным, в котором она покажет еще и актерский талант. Дело в том, что накануне Ольга снимала видео для Instagram Stories в одном из московских ресторанов и «засветила» на нем сидящего рядом с ней за столиком мужчину, не показав его лица. Тогда же она сказала, что не хочет распространяться о том, кто это, так как «счастье любит тишину».

 Ее слова можно счесть за намек на то, что вчера в том заведении певица обедала с любовником, ведь о ком еще она могла так сказать? Стоит отметить, что еще до выхода на экраны финала старого шоу Бузову замечали в Москве с Денисом Лебедевым. По этой причине не исключено, что на ее видео попал новый «сыровар», который в будущем станет победителем передачи на «ТНТ».

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Автор - Мартина Корф
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