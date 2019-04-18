Деньги, зависть и скандал. Седокова спасает карьеру «дворовыми» методами

Сегодня, 23:00 \\ Шоу-бизнес

Из-за того, что брать зрителя певице особо нечем, она действует «напролом».

После ухода из «ВИА Гры» карьера Анны Седоковой развивается, откровенно говоря, довольно слабо. Конкурировать с той же Лободой, также бывшей в девичьем трио, она не может. Именно это и вынуждает девушку прибегать к «дворовым» методам, дабы повысить показатели собственной популярности. Деньги и зависть всегда являются в поп-музыке главными мотиваторами, а скандал помогает с легкостью добиться первого.

В своих недавних историях Instagram она на чем свет стоит отругала коллег по цеху за то, что те якобы воруют друг у друга мелодии. Имена она называть не захотела, но саму суть донесла очень четко. По мнению Седоковой, все вокруг занимаются плагиатом, а вот она «белая и пушистая», но ее песни почему-то на радио брать не хотят. Их называют «неформатными», что в мире шоу-бизнеса является едва ли не синонимом для слова «провал». Анне вместо того, чтобы обвинять всех вокруг в воровстве следует задуматься для начала о своем творчестве, а не о чужом.

Хайпить Анна пытается уже очень давно, причем, использует она не только свое творчество, но, в первую очередь, фигуру. Любовь Анны выставлять свои самые «аппетитные» места на показ в результате и привела ее к целой череде скандалов. Ее постоянно обвиняли в лишних килограммах, а певица вместо того, чтобы заняться фигурой прибегала к давно заученной формуле — обвинять в своих бедах всех вокруг. Ситуация донельзя напоминает проблему с попаданием Седоковой на радио. Там она также решила, что виноваты все, кто воруют друг у друга, но никак не ее, вероятно, слабые песни.

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Автор - Виталий Малина
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