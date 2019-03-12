Зависть привела к анорексии? Шишкова исхудала после новости о пополнении Юнусовых

Подписчики модели боятся за жизнь Алены, призывая выйти из депрессии и начать нормально питаться.

Экс-возлюбленная Тимура Юнусова выложила в сеть Instagram фотографию, на которой можно заметить, что девушка сильно исхудала. Толпы поклонников и хейтеров не смогли пройти мимо и засыпали Шишкову комментариями.

Часть пользователей осудили модель за болезненный внешний вид, настаивая на том, что в этом нет ничего привлекательного. «Что за ужас, Алена, что так исхудала, где фигура? Кожа да кости». «Ну реально, уже страшно смотреть, только со слезами», – высказались фолловеры.

Большинство поклонников всерьез забеспокоились о здоровье Шишковой. Девушка получила множество советов о том, как привести в порядок свое тело. «Это уже анорексия. Алена, это не красиво. Такая худоба, ножички как спички. Надо срочно кило 5-7 прибавлять». «Что с вашими ногами, мамочки. Бедненькая поправляйтесь, вес набирайте». «Алёна, нужно срочно поправляться! Это уже перебор! Такая красивая девушка, и так портите весом свою красоту! Прекращайте!».

Примечательно, что Шишкова похудела после новости о том, что Анастасия Решетова носит ребенка Тимати. Повлияло ли пополнение семьи Юнусовых на модель, не известно. Однако пользователи выдвинули версию, что именно зависть привела Алену к анорексии. «Бедняжка так исхудала вся, наверное, из-за переживания насчёт пополнения Юнусовых», – решили «доброжелатели».

Сама девушка остается в стороне от советов и никак не комментирует версии фанатов. Шишковой нравится ее внешний вид. Также, она равнодушна к критике. «Каждый человек имеет право на свободу выражать своё мнение. Я, Слава Богу, лояльно отношусь к негативу, не переживайте», – высказалась модель.