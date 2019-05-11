Наш пострел везде поспел. Петросян «ухлестывает» и за Степаненко, и за Брухуновой

Зачем выбирать, если можно «развлекаться» с обеими?

Хоть и 73 года, а Евгений Петросян еще тот «ловелас». Сплетни о его бурной личной жизни все не утихают. Недавно стало известно, что комик наконец-то сошелся с экс-супругой Еленой Степаненко, с которой прожил много лет. Но, судя по Instagram-аккаунту Татьяны Брухуновой, его личной помощницы-«любовницы», Петросян «ухлестывает» за обеими женщинами. На ее странице появился пост с красивыми пионами, которые она явно не подарила себе сама. Кто же, как не Петросян, решил оказать ей знак внимания? Как бы парочка не старалась скрыть отношения, в Сети то и дело появляются провокативные кадры.

Наш пострел везде поспел – получается, Петросяну мало одной жены, ведь за время разрыва он привязался к личной помощнице. Степаненко может не одобрять такое поведения, ведь делить одного мужчину захочет не каждая.

С Брухуновой, видимо, дела обстоят намного проще. Факты указывают, что она и вовсе не знала о возобновленных отношениях «молодого» бойфренда со Степаненко. Она поделилась новыми «сторис», на которых явно продемонстрировала опухшее от слез лицо. «А что вы делаете в разгар рабочего дня?» – в это момент женщина весело каталась на качелях. По ее словам, таким способом она снимает стресс. Виновник депрессии опять Евгений?

Не исключено, что после скандала с молодой избранницей комик «прибежал» просить прощения и в качестве извинений преподнес цветы. Брухунова не упустила шанс лишний раз похвастаться этим и, одновременно, «подколоть» бывшую (вновь прибывшую) Степаненко.



