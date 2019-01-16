«Заплыла» жиром. Бритни Спирс располнела после «насильственного» лечения

Сегодня, 22:59 \\ Шоу-бизнес

Но это не мешает ей щеголять на пляже в обнимку с парнем-качком.

 Недавно Бритни Спирс провела веселый уик-энд в компании своего возлюбленного Сэма Асгари, которому всего лишь 25 лет. После «раздутой» истории о «насильственном» лечении певицы в реабилитационном центре, ей просто необходим отдых и восстановление сил. В Сети появились фотографии, на которых певица выглядит очень счастливой и довольной.

Естественно, молодой и подтянутый жених скрасит любое времяпрепровождение. Единственное, что вызывает массу вопросов, так это фигура Бритни. Судя по всему, нахождение в медучреждение и стресс не пошли ей на пользу, и она изрядно «заплыла» жиром.

 На снимках видно, что Спирт достаточно располнела, но это не мешает ей наслаждаться жизнь на побережье Атлантического океана. Сейчас ее самочувствие намного лучше, ведь рядом находится заботливый мужчина.

Раньше Бритни могла похвастаться идеальными формами и точеной фигурой. Сейчас женщина имеет атлетическое телосложение, но, скорее всего, с новым возлюбленным она быстро приведет себя в форму.


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Автор - Александра Рождественская
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