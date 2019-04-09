Спасите Нюсю: Дочь Панина может сбежать из дома после «ноги» отца

Сегодня, 21:01 \\ Шоу-бизнес

У актера растет маленькая дочь, судьба которой пока выглядит мрачно.

Семейство Алексея Панина кажется весьма сюрреалистичным. Бывшая жена, которую обвиняли в алкоголизме и сумасшествии, а также сам актер, ролики с которым то и дело появляются в публичном пространстве. Во всей этой атмосфере вынуждена расти Анна, дочь Панина. Мало кто задумывается о судьбе ребенка, предпочитая обсуждать фрика-отца.

Девочка всегда защищает Панина, но не сложно догадаться, что на самом деле испытывает ребенок. Наверняка, в школе она из-за выходок своих родителей уже давно находится в статусе изгоя. Панин же жизнь своей дочери облегчать не собирается, потому в сеть сливают все новые тошнотворные видео с его участием. Терпение дочери может прерваться и в один день она попросту может сбежать из дома, никого об этом не предупреждая. Подобное поведение будет вполне допустимо, учитывая то, что ребенку приходится переживать день за днем.

Также хотелось бы поинтересоваться, почему ситуацией в семье Нюси не интересуются социальные службы? Так и хочется сказать: «Спасите Нюсю!».

В подобной ситуации, забрать ребенка в другую семью было бы куда полезнее, дабы она поняла, что детство не обязательно должно быть связано с такими родителями. Учитывая резонанс ситуации с «ногой» Панина, неудивительно, если на этот раз государственные службы наконец предпримут более решительные действия, чем это было раньше.

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Автор - Виталий Малина
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