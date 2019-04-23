Месть за детей - Рудковская «выжила» Малиновскую из телевидения

Вчера, 23:00 \\ Шоу-бизнес

Актриса за деньги написала заявление, будто продюсер принимает наркотики.

 Маша Малиновская начинала как модель и телеведущая. Многим казалось, что она построит хорошую карьеру и добьется больших успехов в сфере шоу-бизнеса. Тем не менее, подобные ожидания не оправдались, и сейчас знаменитость появляется на экранах телевидения крайне редко. Такой расклад событий казался обычным совпадением и неудачей. Тем не менее, как оказалось, для такого исхода постаралась никто иная как Яна Рудковская.

Когда более 10 лет назад всей страной обсуждался развод последней с Виктором Батуриным, Малиновская приняла сторону бизнесмена и даже пыталась помочь ему незаконным путем оставить детей жить с собой. С этого момента и началась война между женщинами. Когда музыкальный продюсер узнала о том, что сделала ее недоброжелательница, она поклялась сделать все возможное, лишь бы испортить ей карьеру и «выжить» из телевидения.

 Рудковская признается, что до сих пор не простила Малиновскую. Похоже, то, что последняя потеряла свою популярность - действительно дело рук первой, и это, видимо, была ее месть за детей. Хотя супруга Плющенко смогла отсудить их у бывшего мужа и оставить жить с собой, обида на телеведущую все еще сидит в ее душе.

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Автор - Мартина Корф
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