«Новости из глубинки» — Водонаева высмеяла непристойные развлечения Панина

Скандальному актеру Алена посвятила отдельную рубрику с интересным названием.

Экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева, которая часто высказывает свое мнение по поводу той или иной конфликтной ситуации, решила не обходить стороной и скандальные выходки Панина. В недавних stories телеведущая творчески высмеяла непристойные развлечения Алексея, которые несколько дней назад попали в сеть и наделали немало шума.

Знаменитость посвятила развратному актеру отдельную рубрику, которая освещает не очень приятные события и инциденты, происходящие в стране. «Здравствуйте! Это новости из глубинки. В Сургуте загорелся валенковый завод. Все остались живы», — вошла в роль ведущей Водонаева.

Алексей Панин, о котором в последнее время практически ничего непристойного не было слышно, видимо, решил, что пора напомнить обществу о своем существовании. При этом актер «переплюнул» сам себя в неприличностях. За короткое время в сети появилось сразу несколько видео непристойного характера с участием Панина.

Трудно догадаться, что больше шокировало сеть — ролик с мужчинами или с ногой женщины. Стоит отметить, что Водонаева не единственная, кто жестко посмеялся над Алексеем. Сарказм Гарика Харламова оказался настолько язвительным, что Панин даже пригрозил шоумену и потребовал прекратить шутки в его адрес. Отреагирует ли актер на сарказм Водонаевой, пока неизвестно.