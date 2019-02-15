«Мне она неинтересна» – Бородина резко высказалась о разводе Водонаевой

Ведущая «Дом-2» заявила, что даже не знала теперь уже бывшего мужа вероломной подруги.

Буквально несколько лет тому Алена Водонаева и Ксения Бородина были закадычными подругами, сблизившимися ещё со времён совместного участия в реалити-шоу. Однако в 2016 году между девушками пробежала чёрная кошка: Водонаева бесцеремонно вторглась в личную жизнь подруги, по одним слухам, соблазнив её супруга Курбана Омарова, а по другим – совершив сделку с журналистами, продав им информацию о беременности Бородиной.

«Мне она неинтересна» – так резко и категорично Ксения высказалась в эфире RU.TV в ответ на вопрос о личной жизни Водонаевой, которая пережила накануне развод со своим мужем, музыкантом из Санкт-Петербурга Алексеем Комовым. Ведущая призналась, что игнорирует Алену, даже если они случайно оказываются в одной компании. Она давно не следит за личной жизнью бывшей подруги, не знает её мужа, равно как и обстоятельств, приведших к разрыву их брака.

Ксения также не преминула поддеть Алену, что это именно она обычно распускает сплетни о чужих отношениях, намекнув, очевидно, на случай с продажей СМИ истории о её положении. Впрочем, можно вполне обосновано предположить, что саму Водонаеву критические замечания от бывшей подруги волнуют мало, равно как и сам факт недавнего развода. Она собирается переехать в Москву, открыть новый салон красоты и отправиться в путешествие по США вместе с сыном.