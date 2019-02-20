«Мне это не интересно» - Головин не желает знать о госпитализации маленькой дочери

Белогурова все как всегда выдумала, считает агент актера.

Дочь звезды сериала «Кадетство» Александра Головина Оливия госпитализирована, об этом сообщила мать ребенка Светлана Белогурова. Известно, что у ребенка диагностировали острую кишечную инфекцию, по словам Белогуровой, малышка находится в тяжелом состоянии.

Головин проигнорировал произошедшее с его дочерью и, как и ранее, решил просто отмолчаться, будто событие его не касается. Экс-возлюбленная актера уже ответила на многочисленные вопросы о реакции Александра, заявив, что не удивлена его молчанию и считает Головина лишь биологическим отцом, с которым уже около года не было никаких контактов.

«Отдуваться» за самого известного в стране кадета пришлось его агенту. Представитель звезды заявил, что Головину не интересна эта ситуация и все, что будет делать Александр – это платить алименты.

Ранее Головин отрицал даже свою причастность к ребенку, но был признан биологическим отцом решением суда с помощью генетической экспертизы. Похоже, у Головина не проявятся отцовские качества даже после ДНК-теста и проблем со здоровьем родного ребенка.