«Мне это не интересно» - Головин не желает знать о госпитализации маленькой дочери

Сегодня, 14:00 \\ Шоу-бизнес

Белогурова все как всегда выдумала, считает агент актера.

Дочь звезды сериала «Кадетство» Александра Головина Оливия госпитализирована, об этом сообщила мать ребенка Светлана Белогурова. Известно, что у ребенка диагностировали острую кишечную инфекцию, по словам Белогуровой, малышка находится в тяжелом состоянии.

Головин проигнорировал произошедшее с его дочерью и, как и ранее, решил просто отмолчаться, будто событие его не касается. Экс-возлюбленная актера уже ответила на многочисленные вопросы о реакции Александра, заявив, что не удивлена его молчанию и считает Головина лишь биологическим отцом, с которым уже около года не было никаких контактов.

«Отдуваться» за самого известного в стране кадета пришлось его агенту. Представитель звезды заявил, что Головину не интересна эта ситуация и все, что будет делать Александр – это платить алименты.

Ранее Головин отрицал даже свою причастность к ребенку, но был признан биологическим отцом решением суда с помощью генетической экспертизы. Похоже, у Головина не проявятся отцовские качества даже после ДНК-теста и проблем со здоровьем родного ребенка.

Поделиться новостью:
Автор - Андрей Фролов
Главное за неделю

Вот и сказочке конец. Николаев забрал ребенка у Проскуряковой

На это указывает различная жизнь семейной пары - композитор с ребенком давно уехал в...

«Забрал и забыл»: Николаев не заботится о «похищенной» у Проскуряковой дочке - Соцсети

 Веронику сравнили с ухоженными детьми Галкина и Пугачёвой, от которых она так отличается.

Пока, Андрей! Малахова могут уволить с «России-1»

 Количество жалоб и критики в адрес ведущего растет с каждым днем.

Нашлась суррогатная мать? Стоматолог детей Пугачевой показала удивительную схожесть с Гарри

«Похожи. Особенно носиками», - удивляются фанаты.

Малахов, спасай! Проскурякова может опозорить Николаева на ток-шоу

 Супруга знаменитого композитора попробует вернуть дочь с помощью скандала на ТВ.

«Как первый медовый месяц»: Обозреватели заметили Петросяна со Степаненко на совместном отдыхе

Вот с кем юморист проводит свой заслуженный отдых.

Наташа Королёва флиртовала с Николаевым на глазах у Тарзана

 В свой 46-летний день рождения певица позволила себе много лишнего.

«Выпьем за любовь» за решеткой? Николаева могут посадить за похищение ребенка у Проскуряковой

Ранее стало известно, что композитор выкрал у жены дочь. В сети также не раз обсуждали...

Панин поразил интернет возможностями тела. Одна нога здесь — другая там

Женские ножки — очередное увлечение актёра, которое он показал в «новой серии» своих...

Замаливать грешки? Шаляпин приехал в родной город к обиженной матери

Публика в этом уверена, ведь Елена так и не смогла простить сыну брак с пожилой...

То ли девушка, а то ли виденье - Шаляпин задумался о коррекции пола?

 Певец решил проверить, пойдет ли ему внешность девушки, с помощью приложения.

Королёва будет в шоке - Тарзан публично флиртовал со StandUp-комиком

Игривое общение Сергея и Алексея, похоже, вызвало недоумение у других участников шоу.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ