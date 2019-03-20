Под юбкой Собчак. Ксюша подарила театр хайповому режиссёру

Сегодня, 01:00 \\ Шоу-бизнес

Теперь театр на Малой Бронной будет «работать на аудиторию с невзыскательным вкусом», считают фолловеры.

Московским драматическим театром на Малой Бронной теперь руководит режиссер Константин Богомолов, который, по совместительству, является новым возлюбленным Собчак.

Пользователи сети уже начали вести горячие споры о том, как назначение Богомолова скажется на качестве спектаклей. Многие фолловеры уверены, что Константин незаслуженно получил должность и не видать ее Богомолову, если бы Ксения не подсуетилась и не «подарила» театр хайповому режессеру.

«Небось, Ксюша подсобила», «Ну все пропал театр!», «Богомолову надо бы сначала разобраться в личной жизни, а уж затем лезть в известнейший театр со своими постановками...», – выразили недовольства подписчики.

Некоторые, знакомые с творчеством Константина пользователи, считают, что режиссер он не бесталанный, но хайпа в нем больше, чем искусства. Его работа «Содержанки» вызвала у публики смятение, так как «понты» и попытка бурной раскрутки затеняла даже актерскую игру в телесериале.

 Поклонники Ксении Собчак уверены, что Богомолов закрутил роман с телеведущей ради быстрого карьерного взлета и материального благополучия и еще какое-то время будет укрываться «под юбкой» Собчак.

«Ради денег он за Ваш подол еще подержится», – остерегают Ксению подписчики.

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Автор - Василиса Федорова
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