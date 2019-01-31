«Гопница из подворотни» Бородина опозорилась руганью с фанатами

Сегодня, 22:30 \\ Шоу-бизнес

Грубости из Ксении лились, как из «рога изобилия».

Ксения Бородина, находясь на отдыхе в Турции, регулярно делилась в своем микроблоге фотографиями красивых мест, восхищая подписчиков прекрасными кадрами. Однако одно фото Ксении стало предметом насмешек. На снимке ведущая «Дома-2» сидит на машине на фоне заката и летящих огромных воздушных шаров. Загадочное лицо Бородиной пришлось по душе фанатам, а вот ее образ они резко раскритиковали.

«Да уж, манера одеваться, конечно», - заметила одна из фанаток, которой не понравилось сочетание объемной яркой байки, спортивных штанов камуфляжной расцветки и затасканных кроссовок. В этом образе Ксения действительно выглядела как «гопница из подворотни», однако умея лишь критиковать и ругать окружающих и не выработав у себя терпимости и толерантности к мнению окружающих Бородина вновь опозорилась руганью с фанатами. Она в грубой форме заявила, что «модница» просто не выспалась, а потому не видит истинной красоты и стиля в странном наряде ведущей.

Видимо, Бородина все еще ошибочно считает свое мнение единственным правильным, а вкус - безукоризненным. Сама она часто критикует людей, грубо высмеивая внешний вид, изъяны в фигуре и отсутствие вкуса у девушек. Однако несмотря на то, что позволяет открывать рот в адрес других людей нагло пресекает попытки даже добрых к ней фанатов дать отпор и указать на недостатки.

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Автор - Диана Минина
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