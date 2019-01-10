«И чего так мужиков накрывает после 50-ти?» - удивилась юмористка в своем блоге.

Трижды бывшая замужем юмористка и пародистка Елена Воробей недавно в собственном блоге в соцсети затронула очень острую тему о «неравном» браке. Речь шла о том, что мужчины в возрасте, заключающие браки с молодыми и привлекательными девушками, сами обрекают себя на измены. Тем самым Елена Воробей жестоко поглумилась над «рогатыми» мужьями молодых жен, ведь у самой звезды муж ее ровесник.

При этом очень жаль, что в это раз Воробей не стала затрагивать тему о том, как женщины уводят мужей из их семей, ведь именно в этом недавно уличили Елену. Похоже, что артистка очень внимательно присматривается к «соринкам» в чужих глазах, вместо того чтобы следить в первую очередь за собой. Что на Воробей нашло в ее солидном возрасте, зачем она крутила роман с женатым мужчиной? Это, пожалуй, так и останется тайной, которую Елена если и раскроет, то только на ток-шоу для получения лишнего пиара.