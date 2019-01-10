Елена Воробей жестоко поглумилась над «рогатыми» мужьями молодых жен

Сегодня, 14:15 \\ Шоу-бизнес

«И чего так мужиков накрывает после 50-ти?» - удивилась юмористка в своем блоге.

 Трижды бывшая замужем юмористка и пародистка Елена Воробей недавно в собственном блоге в соцсети затронула очень острую тему о «неравном» браке. Речь шла о том, что мужчины в возрасте, заключающие браки с молодыми и привлекательными девушками, сами обрекают себя на измены. Тем самым Елена Воробей жестоко поглумилась над «рогатыми» мужьями молодых жен, ведь у самой звезды муж ее ровесник.

 При этом очень жаль, что в это раз Воробей не стала затрагивать тему о том, как женщины уводят мужей из их семей, ведь именно в этом недавно уличили Елену. Похоже, что артистка очень внимательно присматривается к «соринкам» в чужих глазах, вместо того чтобы следить в первую очередь за собой. Что на Воробей нашло в ее солидном возрасте, зачем она крутила роман с женатым мужчиной? Это, пожалуй, так и останется тайной, которую Елена если и раскроет, то только на ток-шоу для получения лишнего пиара.

Поделиться новостью:
Автор - Твардовская Нина
Главное за неделю

Вот и сказочке конец. Николаев забрал ребенка у Проскуряковой

На это указывает различная жизнь семейной пары - композитор с ребенком давно уехал в...

«Забрал и забыл»: Николаев не заботится о «похищенной» у Проскуряковой дочке - Соцсети

 Веронику сравнили с ухоженными детьми Галкина и Пугачёвой, от которых она так отличается.

«Ангел» во плоти. Безруков ребёнком из детдома может «прикрыть» тайные грешки

 Излишне «идеальный» образ жизни актёра и внезапная идея усыновления спровоцировала...

Уже не Пуговка. Самая молодая из «Папиных дочек» поразила «взрослой» красотой

 Вслед за Мельниковой и Арзамасовой подросла и Старшова.

Малахов, спасай! Проскурякова может опозорить Николаева на ток-шоу

 Супруга знаменитого композитора попробует вернуть дочь с помощью скандала на ТВ.

«Выпьем за любовь» за решеткой? Николаева могут посадить за похищение ребенка у Проскуряковой

Ранее стало известно, что композитор выкрал у жены дочь. В сети также не раз обсуждали...

Наташа Королёва флиртовала с Николаевым на глазах у Тарзана

 В свой 46-летний день рождения певица позволила себе много лишнего.

Замаливать грешки? Шаляпин приехал в родной город к обиженной матери

Публика в этом уверена, ведь Елена так и не смогла простить сыну брак с пожилой...

То ли девушка, а то ли виденье - Шаляпин задумался о коррекции пола?

 Певец решил проверить, пойдет ли ему внешность девушки, с помощью приложения.

Королёва будет в шоке - Тарзан публично флиртовал со StandUp-комиком

Игривое общение Сергея и Алексея, похоже, вызвало недоумение у других участников шоу.

Панин поразил интернет возможностями тела. Одна нога здесь — другая там

Женские ножки — очередное увлечение актёра, которое он показал в «новой серии» своих...

Начинают делить наследство? Адвокат раскрыл детали завещания Бари Алибасова

 Нотариально заверенный документ был составлен ещё семь лет назад.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ