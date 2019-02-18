Саша Скул умрёт от рака? Врачи подтвердили вероятность метастаз

Сегодня, 04:19 \\ Шоу-бизнес

Разыгравшему свою смерть рэперу больше не до шуток — его лимфома может дать страшные осложнения.

Андерграундный рэпер Саша Скул инсценировал свою смерть в феврале этого года, сделав запись в своей группе социальной сети Вконтакте: «Сегодня в 12:11 остановило свой ход сердце Саши».

Правда, в скором времени вышло опровержение в популярном рэп-паблике «Кедр»:

«Скул нажрался до экзистенции и в очередной раз решил понарошку помереть. На моей памяти, уже в шестой. Не ссыте, этот кадр всех вас ещё переживет».

Поклонники не оценили такого пренебрежения их чувствами, поэтому когда в сети появилась информация о страшной болезне Саши, лимфоме Ходжина, многие фанаты посчитали её очередной выходкой эпатажного артиста.

В этой ситуации Скул, должно быть, почувствовал себя «мальчиком, который кричал «Волки!». Когда до рэпера добралась реальная опасность, ему никто не поверил.

Однако, видимо в этот раз происходящее — правда. На фотографиях Саша очень исхудал, к тому же он периодически выкладывает заключения врачей, подтверждающие болезнь.

На последнем опубликованном результате анализов поражённых раком тканей внимательные поклонники разглядели удручающую фразу: «Материал дифференцируется между лимфопролиферативным заболеванием (более вероятно) и метастатическим поражением».

Проще говоря, лимфома Саши могла дать метастазы, но это не точно. Пусть вероятность этого осложнения не высока, факт остаётся — Скул может умереть от рака. И это больше не шутки.

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Автор - Ефим Симокайтис
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