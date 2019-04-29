Тимати «обрюхатил» Решетову, вопреки её слову. Обещать - не значит жениться!

Сегодня, 11:00 \\ Шоу-бизнес

Возлюбленная Тимати напрочь отказывалась заводить детей вне семьи, но вот она забеременела, а свадьба даже не маячит на горизонте. Это хитрый план бизнесмена или страх бедной девушки?

В интервью 16 года Анастасия Решетова ответила на вопрос журналиста о будущей семье:

«Хочу двоих сыновей, и я против того, чтобы дети рождались вне брака».

Похоже за три года она забыла о своих словах, иначе как объяснить внезапно появившийся живот? Конечно, Юнусов уже сделал ей предложение, но как мы знаем, «обещать - не значит жениться».

Заставить «позабыть» о своём обещании Решетову могло поведение матери Тимура. Симона Юнусова постоянно пытается свести его с первой любовью, моделью Алёной Шишковой. Девушка даже успела родить дочь от Тимати, но так и не увидела кольца на своём пальце.

Возможно, Анастасия испугалась, что из-за влияния матери Тимати ввернётся к Шишковой, и решила его «заарканить» наиболее эффективным методом — беременностью.

Впрочем, Тимур не просто так всё ещё холост. Как успешный бизнесмен и публичная личность, он находится меж двух огней — с одной стороны, не хочется в случае развода отдавать половину немаленького состояния. С другой, составлять брачный договор в нашей стране всё ещё «западло», да и может быть неправильно воспринято возлюбленной.

В случае Тимура наиболее простым решением было бы вовсе не жениться, что он успешно проворачивал все эти годы. Посмотрим, удастся ли ему и в этот раз «обрюхатить» модель и обойтись без свадьбы.

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Автор - Ефим Симокайтис
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