50 метров над землей. Волочкова рискнула показать смертельный номер с подъемным краном

Сегодня, 08:06 \\ Шоу-бизнес

Балерина показала репетицию в Анапе, где она совершенно без страховки выполнила смертельно опасный трюк в клетке.

Известная российская балерина Анастасия Волочкова стала набирать форму после длительного карьерного простоя. Настя на столько решила окунуться в молодость, что в свои 43 года не побоялась выполнить без помощи, страховки и каскадеров смертельный номер с подъемным краном. Если быть точнее, то она провисела вниз головой около 5 минут на расстоянии 50 метров над землей. Как стало известно, что в последнее время у балерины очень нестабильное материальное положение. Все ранее известные олигархи любовники, либо посажены в темницу, либо сбежали к более молодым и эффектным фотомоделям.

Сейчас, уже не как раньше, Волочковой заново приходится «пробивать» себе дорогу на большую сцену и зарабатывать деньги. Как вспоминает художественный руководитель Николай Цискаридзе, что ненавидел Волочкову за то, что она решала каким балеринам быть в Большом театре, а каким нет. Ее влиятельный покровитель помогал артистке и в карьере, и в материальном плане. Но времена прошли, и его «посадили» за крупную взятку.

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Репетиция.. Мне было очень страшно!!! 🙈 Лететь на кране под небесами.. И исполнять номер.. Приходите завтра на Театральную площадь в Анапе с 21-22:00. Увидите.. А еще, этот номер «Клетка» будет и в нашем спектакле «Балерина и Клоун».. 🤹‍♂️💃🏼 Так сто приходите 9 го в Городской театр, если не попадете завтра на Театральную..🐣 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #лето #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #книги #настроение #цирк #балеринаиклоун #анапа

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Не повторять, опасно для жизни!

А вот теперь Волочковой приходится показывать смертельно опасные номера без страховки, чтобы достойно жить в своем загородном особняке. Ведь такой дом в Подмосковье требует слишком много затрат, а продавать уже ставшее фамильным гнездо, она не намерена. Стоит отметить, что впервые за 15 лет – Волочкова нашла себе мужчину без особого материального достатка. Им оказался уроженец Чечни – Малик, охранник из салона красоты.

По словам самой Анастасии, она счастлива и впервые за долгие годы почувствовала себя любимой и нужной. Ну, а поклонникам остаётся только ужасаться тому, на что готова Волочкова, чтобы не расставаться с любимым. Уже завтра в Анапе состоится ее дебют, в котором задействован не только знаменитый шпагат Волочковой, но и спецтехника.

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