50 метров над землей. Волочкова рискнула показать смертельный номер с подъемным краном

View this post on Instagram

Репетиция.. Мне было очень страшно!!! 🙈 Лететь на кране под небесами.. И исполнять номер.. Приходите завтра на Театральную площадь в Анапе с 21-22:00. Увидите.. А еще, этот номер «Клетка» будет и в нашем спектакле «Балерина и Клоун».. 🤹‍♂️💃🏼 Так сто приходите 9 го в Городской театр, если не попадете завтра на Театральную..🐣 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #лето #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #книги #настроение #цирк #балеринаиклоун #анапа