Эскортница за 30 тысяч? Воробьёв показал себя как самый «лицемерный» холостяк

Сегодня, 22:19 \\ Шоу-бизнес

«Порядочный» певец решил на отдыхе развлечься с ветреной особой.

Модный певец и актёр Алексей Воробьёв решил не скрывать своего настоящего лица и перестать прикидываться тем, кем не является, иначе было бы тяжело объяснить шокирующего поведение взрослого мужчины. 31-летний красавец показал себя как самый «лицемерный» холостяк масштабного шоу на канале ТНТ. Видимо, не было большой необходимости в том, чтобы найти Алексею вторую половинку именно в его сезоне, ведь, несмотря на громкие заявления о том, что Воробьёв ищет порядочную девушку и искренние светлые отношения, певец не побрезговал провести день, а может быть и не один, в компании эскортницы за 30 тысяч рублей.

Как сообщает Telegram-канал «YOBAJUR», Алексей «снимал» Киру Майер на несколько суток, чтобы подольше насладить временем с красивой, но, видимо, не очень порядочной девушкой.

«Киру знаю лично, она и сейчас работает за невысокий прайс. Соглашается и на 30 тысяч рублей в сутки. Никакого мужика в Англии нет, ездит туда в тур. А вообще, дешёвая квартира, не дорогая тачка для миллионерши», – пишет инсайдер, который не понаслышке знает, какой Кира человек.

Расставшись с Дайнеко, Воробьев окунулся во все тяжкие и уже перестал думать о том, где, с кем и как он проводит свой отдых. Очевидно, что Кира не лучшая компания для порядочного мужчины, который заявлял о своём серьёзном намерением в отношениях.

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Автор - Наир Мухметов
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