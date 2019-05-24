Долю от концертов пообещали? Меркантильный Шепелев согласится «продать» имя нелюбимой жены

Благодаря сделке с «Русфондом» может быть погашен 13-миллионный долг за лечение Жанны.

Тяжелая болезнь известной певицы Жанны Фриске довела покойную звезду и её семью для сбора средств, где главным помощником в борьбе с недугом был «Русфонд», предоставивший около 21 миллиона рублей на лечение. Время прошло, оттянуть печальную участь молодой звезды, любящей жены не удалось, а вот долг остался.

Даже после продажи общего особняка пары удалось отдать около 8 миллионов, а 13 миллионный долг остался. Многие винят в задолженности алчную мать Фриске, которая сняла все деньги и увезла их в неизвестном направлении. Несмотря на это, «Русфонд» ещё настаивает на том, чтобы средства вернули и даже предлагает новые схемы решения.

Шокирующий выход, на который, видимо, согласится меркантильный вдовец Фриске, Дмитрий Шепелев, обескуражил многих. Должникам предложили «продать» имя Жанны, чтобы «Русфонд» смог самостоятельно проводить крупнее благотворительные концерты с именем и песнями певицы для погашения долга. Вероятно, пообещав не только погашение долга, но и долю от концертов на имени покойной нелюбимой жены, «Русфонд» поставил Шепелева перед тяжёлым выбором, который может решится его согласием на процедуру «продажи» имени и авторских прав.