Российский шоу-бизнес объявил «войну» Андрею Малахову

Сегодня, 18:00 \\ Шоу-бизнес

Звёзды с удовольствием подписывают петицию о запрете программы «Андрей Малахов. Прямой эфир».

Кажется, у кого-то приблизился закат журналисткой карьеры. Андрей Малахов, некогда уважаемый человек скатился до уровня Ксении Собчак. А так, красиво начинал! Умный, интеллигентный молодой человек покорял зрителей своим кругозором и умением вести беседу. На программу Малахова с удовольствием шли звёзды российской эстрады и кино, где с удовольствием делились успехами своей жизни. К большому сожалению, вместо заслуженных деятелей культуры стали приглашать фриков. На место беседы о жизни и творчестве знаменитых людей, пришли сплетни и лживые факты о личной жизни звёзд. А интеллигентный ведущий превратился в «копателя грязного белья». Безусловно, такие изменения не могли радовать телезрителей и знаменитостей, чья личная жизнь выставлялась на всеобщее обозрение. Несколько месяцев назад, неравнодушным человеком была создана петиция: «О запрете шоу Малахова», которую активно стали подписывать в сети. Не прошли мимо и коллеги «падшего» ведущего. Российский шоу-бизнес объявил «войну» против Малахова.

В числе тех, кто оказался за инициативу законодательно запретить обсуждение личной жизни звёзд на телевидении были: Мария Шукшина, Алика Смехова, Андрей Мерзликин, а также шоумен Никита Джигурда. Недавно, своё «фи» высказал и Максим Галкин, семья которого стала «жертвой» деятельности Малахова. Галкин заявил о том, что статья, написанная в журнале, «Starhit» о строительстве дома на Кипре - полная ложь.

«Не вовлекай меня с моей семьёй в свой никчемный карнавал», - написал юморист. Сможет ли общество «присмирить» обнаглевшего ведущего покажет время.

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Автор - Ангелина Гордон
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