Совместная работа намечается? Киркоров и Пригожин пожали руки на премии «Муз ТВ»

Главная интрига вечера - кто же сделал первый шаг к примирению?

Вчера Максим Галкин и Ксения Собчак в своих Instagram Stories практически одновременно опубликовали видео, в котором Филипп Киркоров и Иосиф Пригожин в знак примирения жмут друг другу руки. «Историческое» событие произошло на репетиции музыкальной премии «Муз ТВ». После рукопожатия знаменитости продолжили беседу, в ходе которой, Филипп поздравил продюсера «с 15-летием свадьбы» с Валерией.

«У вас есть претензии ко мне?» - поинтересовался певец у Пригожина. «Никаких», - ответил в свою очередь продюсер. «И у меня никаких», - резюмировал Киркоров, поставив финальную точку в конфликте.

Возможной причиной примирения можно считать творческие планы звезд. У них, похоже, намечается совместная работа. Ведь по традиции, после громкого скандала и не менее громкого примирения, у Киркорова с былыми «врагами» выходят новые треки. Подобным образом, например, закончилась история вражды «короля» и рэпера Тимати. В знак того, что знаменитости больше не держат друг на друга зла, они выпустили вместе с подопечным «Black Star» Егором Кридом дуэтную композицию «Цвет настроения черный».

Кто же стал инициатором примирения поклонникам узнать не удалось. Начало беседы осталось за кадром. Хотя, судя по счастливому выражению лицу Собчак, это именно она помогла двум «глыбам» шоу-бизнеса прийти к взаимопониманию.