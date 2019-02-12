ТНТ уже выгоняет? Батрутдинов задумался о смене профессии - сеть

«Кассир KFC, камазист, фокусник», - Тимур порассуждал на данную тему и предложил фанатам выбрать подходящее для него. Многие уверены, юморист решил попробовать себя в другой должности.

Недавно в сети появилась информация о том, что известный комик юмористического шоу Comedy Club Тимур Батрутдинов собирается покинуть состав и программу. Кроме того, Тимур готовит новый проект, который будет проходить совместно с известной певицей Ольгой Бузовой, потому именно эта причина может и повлиять на дельнейшую судьбу юмориста и всей команды, которые, возможно, лишаться шутника.

Однако никто не ожидал, что изменения произойдут настолько быстро и серьезно. На своей страничке в социальной сети Instagram Тимур опубликовал несколько фотографий с разными профессиями и порассуждал на данную тему со своими поклонниками.

«Я бы мог быть кем угодно: бортпроводником, фокусником, бойцом UFC, кассиром KFC, камазистом, культуристом», - поделился Тимур и предположил фанатам выбрать наиболее понравившуюся должность.

Пользователи посчитали, что Батрутдинов уже устал занимать «второе» место в шоу и задумался о смене профессии. Как известно из сети, уже были предположения, что Тимур может покинуть Comedy Club из-за, казалось бы, безобидной ситуации, когда ее перепутали и назвали именем Харламова. Однако большинству понятно, что Гарик намного популярнее, чем сам Тимур, но вот, похоже, что подобная ситуация могла сильно задеть юмориста.

«Новую профессию подбираешь? Канал за гиблые шутки выгоняет?», «Тимур, готовься кричать «Свободная касса», там ты много клиентов соберешь, никто не спутает», «Батрутдинов – кассир KFC, сильно!», «Еще бы и Гарика с собой прихватил на продавца», - пишут в комментариях подписчики.

Некоторые даже предположили, что комедийного артиста ТНТ уже выгоняет за однотипный и пошлый юмор. Однако пока официального подтверждения нет, что Тимур действительно поставит точку на своей карьере юмориста, закончит сотрудничество с Comedy Club и покинет канал.