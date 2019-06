От сердечного приступа умер Доктор Джон

Американский музыкант Малколм Джон Ребеннэк-младший скончался 6 июня в возрасте 77 лет. Об этом сообщает CNBC.

По данным СМИ, музыкант Доктор Джон умер в результате сердечного приступа. Сообщение о смерти композитора появилось на его официальной странице в Twitter. Автор поста попросил всех, кто владеет более подробной информацией о смерти Доктора Джона не разглашать информацию.

Towards the break of day June 6, iconic music legend Malcolm John Rebennack, Jr., known as Dr. John, passed away of a heart attack. The family thanks all whom shared his unique musical journey & requests privacy at this time. Memorial arrangements will be announced in due course.