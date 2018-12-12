Лесбиянка из шоу «Пацанки» намекнула на разрыв с девушкой

Сегодня, 08:00 \\ Шоу-бизнес

Диана Субботина из шоу «Пацанки» написала неоднозначный текст под романтичным фото со своей девушкой. Поклонники обеспокоены.

24-летняя Диана Субботина являлась одной из героинь третьего сезона шоу «Пацанки». В рамках проекта девушки проходят перезагрузку и из мужеподобных хулиганов превращаются в настоящих леди. Одним из фаворитов сезона стала Диана Субботина.

Девушка настолько полюбилась публике, что после ухода из шоу «Пацанки», зрители продолжили наблюдать за ее жизнью в соцсетях. Субботина не скрывает, что является представителем нетрадиционной ориентации. Она публикует в своем микроблоге смелые фотографии и открыто признается в чувствах.

Однако последний пост лесбиянка из «Пацанок» заставил поклонников обеспокоиться. Дело в том, что Субботина добавила фото, где целуется с возлюбленной, и сопроводила снимок неоднозначным текстом из песни «Роза» (исполнители Artik & Asti).

Согласно выбранному отрывку, Субботиной не нужна поломанная любовь.

Подписчики считают, что таким способом «пацанка» намекнула на разрыв со своей девушкой. В Сети пока не поняли, как реагировать на сообщение, но просят сказать, что «текст и фото не совместимы».

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Автор - Мария Титова
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