Макаров из «Кадетства» попал! Суд обязал Головина платить алименты дочери

Как оказалось, Александр на самом деле является отцом дочери Светланы Белогуровой.

В начале этого года гример Светлана Белогурова пришла на программу «Пусть говорят», чтобы публично рассказать общественности о том, что она родила дочь известному российскому актеру Александру Головну. Зрителю артист знаком по сериалам «Кадетство», «Папины дочки» и «Кремлёвские курсанты». Однако актер отказался от возлюбленной, как только узнал про её неожиданную беременность. Головин не выходил на связь со Светланой и отказывался платить алименты дочери Оливии. По этой причине Белогурова вместе с юристом Екатериной Гордон подали в суд.

После специальной экспертизы стало ясно, что Головин действительно является отцом Оливии, а потому теперь вынужден разделить родительскую ответственность вместе со Светланой. Суд обязал актера платить алименты, сумма которых пока не разглашается. Видимо, Макаров из «Кадетства» попал, ведь его в обязательном порядке вынудили нести ответственность за свои действия, в последствии которых появился маленьких ребенок.