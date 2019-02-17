Начинают делить наследство? Адвокат раскрыл детали завещания Бари Алибасова

Сегодня, 14:00 \\ Шоу-бизнес

Нотариально заверенный документ был составлен ещё семь лет назад.

Адвокат Бари Алибасова Сергей Жоржин в своем Twitter-аккаунте раскрыл детали завещания 72-летнего шоумена, за жизнь которого борются врачи. Подробности документа стали неожиданными - в случае смерти музыкального продюсера на какую-то часть его имущества сможет претендовать и его адвокат. По словам Жоржина, отечественный артист составил завещание целых семь лет назад. Разумеется, пока Бари жив, адвокат не имеет права раскрыть его волю и опубликовать полный текст завещания, но родственники уже заинтересовались официальным документом. Юрист потребовал повременить с этой темой и не начинать делить наследство знаменитости.

Бари Алибасов был доставлен в больницу на этой неделе с диагнозом химический ожог 4-й степени пищевода и дыхательных путей. Есть сведения, что музыкант перепутал сок с ядовитым средством для прочистки труб и выпил содержимое стакана. Несмотря на быстрое оказание необходимой помощи, состояние Бари Каримовича оценивается как тяжелое. Медицинские эксперты уверены, что если Бари выживет после серьезных повреждений последствия будут тяжелыми и ему придется долго лечиться от результатов ожогов и наблюдаться у специалиста.

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Автор - Маргарита Фрет
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