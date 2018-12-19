Отомстит Меладзе? Брежнева закрутит роман с Киркоровым «назло» мужу

Разгульные «выходки» могут стоит Константину разводом с Верой.

Как известно, на днях Вера Брежнева презентовала новый клип на песню «Я не святая». Стоит отметить, ролик буквально взбудоражил общество, а творчество артистки отметил лично Филипп Киркоров. В соцсети поп-король, опубликовав фрагмент ролика, осыпал певицу комплиментами. Примечательно, что Киркоров отметил не только вокальные данные Веры, но и невероятную привлекательность певицы. Не исключено, что за такой лесной похвалой может скрываться нечто большее, чем профессиональные отношения.

Неужели Брежнева закрутит роман с Киркоровым «назло» мужу? Не так давно в сети появился скандальный ролик, где Валерий на одной из вечеринок неоднозначно «изучал» бюст Анны Семенович. Достоверность видео не подтверждена, однако Вера, как любая другая жена, могла сильно разозлиться на такие пусть даже домыслы. Слухи о проблемах в семье Меладзе и Брежневой не утихают уже несколько лет и, возможно, пара действительно переживает сейчас не лучшие времена. Однако, интрижкой с Киркоровым Вера явно «ударит» по носу «разгульному» мужу и тем самым отомстит Меладзе за публичное унижение.