69-летний актер Панкратов-Черный экстренно госпитализирован

Сегодня, 11:17 \\ Шоу-бизнес

Накануне известному советскому актеру стало плохо, в результате чего его жена вызвала карету скорой помощи.

Алексей Панкратов-Черный был экстренно госпитализирован. Сообщается, что накануне утром 69-летний актер упал в обморок. Его состояние на данный момент оценивается как крайне тяжелое.

Сообщается, что на момент госпитализации с ним рядом находилась его нынешняя жена Юлия Монахова – именно она вызвала карету скорой помощи для Алексея. Известно, что артист находится в реанимационном отделении без сознания.

За свою карьеру артист снялся в огромном количестве кинокартин, а также – режиссировал собственные работы. Самые известные фильмы, где Панкратов-Черный снимался в главной роли – «Зимний вечер в Гаграх», «Мы из джаза», «Перед рассветом».

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Автор - Валерия Кирсанова
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