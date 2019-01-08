Биполярочка у Даночки. Борисова призналась в маниакальном психозе

Сегодня, 02:56 \\ Шоу-бизнес

«У меня не просто депрессия», - оправдалась бывшая наркоманка перед подписчиками в Instagram.

Российская телеведущая призналась своим фанатам, что у нее маниакально-депрессивное расстройство, более известное как биполярное. Также Дана призналась, что стремительно теряет вес: «Похудела на 4 кг, хотя вообще не сидела ни на какой диете, просто кусок в горло не лезет».

Среди комментариев было много слов поддержки и сопереживания Борисовой, которая откровенно призналась в своих недугах. Многие фанаты стали переживать за здоровье Даны, также как и Малахов, в программе которого она снова приняла участие.

Напомним, что в 2017 году Дану отправили в Тайланд в элитную клинику от наркозависимости, там девушка провела полгода. Малахов, Прохор Шаляпин приняли активное участие в этом деле, уговаривая Борисову.

На данный момент у Даны положительный прогресс в лечении, она не срывается. Однако девушка всё больше пьёт антидепрессанты, переходя с других на другие, которые назначены, чтобы побороть психические отклонения, в частности биполярочку.

«У меня не просто депрессия, хотя и она тоже, у меня вообще БАР – биополярка», - призналась Даночка в маниакальном психозе фанатам. На что получила лишь положительные и добрые ответы.


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Автор - Дарина Ваулова
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