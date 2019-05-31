«Красиво жить не запретишь» - Фанаты пристыдили Николаева за хвастовство роскошной жизнью

Сегодня, 15:00 \\ Шоу-бизнес

Позёрство дорогим завтраком в гольф-клубе спровоцировало недовольство в Сети.

 В последние месяцы Игорь Николаев всё чаще подвергается критике фанатов: разгульный образ жизни, регулярные пьянки и измены жене. Теперь список «недочётов» композитора пополнился ещё и позёрством. В соцсети Николаев опубликовал снимок завтрака из гольф-клуба, где с недавних пор занимается младшая дочь Вероника. «Завтрак в гольф-клубе: овсянка и какао - пока дочка тренируется!)»,— подписал фото Игорь.

 И всё бы ничего, вот только фанаты буквально пристыдили Николаева за хвастовство роскошной жизнью. «Красиво жить не запретишь»,— иронично отметили в комментариях подписчики. Очевидно, беззаботная жизнь, питание в ресторанах и элитные развлечения спровоцировали недовольство в Сети. К тому же, дорогостоящий вид спорта для 3-летней дочери, которая едва научилась уверенно стоять на ногах, явно пустая трата денег. Судя по всему, таким поведением Николаев намеривался показать свой статус в светском обществе, однако, лишь вызвал волну негодования в Сети.

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Автор - Лера Тихомирова
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