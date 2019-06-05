Конфликт с Матвиенко? Сашу Савельеву выгнали из «Фабрики» из-за рождения ребенка

На это указывают некоторые обстоятельства: замену Саше стали искать задолго до ее внезапного ухода из группы, учитывая слова самой певицы о том, что она не смогла бы отказаться от карьеры в пользу семейной жизни.

Саша Савельева внезапно объявила о своем уходе из группы «Фабрика» в составе которой она провела большую часть своей жизни.

Певица заявила, что она якобы добровольно вышла из группы, чтобы целиком и полностью посвятить себя воспитанию своего новорожденного сына.

Тем не менее, весьма странно выглядит подобный исход событий, ведь не так давно девушка заявляла о том, что как только восстановится после беременности, тут же вернется в состав давно уже ставшей родной ей группы.

Певица сообщила, что собирается перевернуть очередную страницу в своей жизни, но пока хочет посвятить себя воспитаю своего маленького сына.

Все не так просто, как может быть. Вполне вероятно, что Игорь Матвиенко не очень обрадовался пополнению в семье Савельевой. Что могло породить конфликт с Матвиенко. Ведь это значит, что все выступления, концерты и гастроли пришлось бы подстраивать именно под Сашу и под ее сына. Это понесло бы существенные убытки как продюсеру, так и самому составу группы «Фабрика».

«Мы поздравляем Сашу с замечательным результатом, она давно шла к этому шагу, и теперь мама Саша Савельева будет долго занята своим потомством.» - заявил продюсер «Фабрики» на официальном сайте.

Получается, что Саша все-таки ушла не сама, Сашу Савельеву выгнали из «Фабрики» из-за рождения ребенка.

По всей видимости продюсер посчитал, что Саше впору заниматься пеленками и распашонками, ведь она так долго к этому стремилась, а вот сольной карьере девушки пора положить конец и уступить дорогу молодым и талантливым.