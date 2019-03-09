Прощай, Россия! Лорак «сбегает» в США из-за риска попасть в долговую яму

Сегодня, 17:14 \\ Шоу-бизнес

Шоу «Дива», с которым певица колесила по стране последний год, заставило ее влезть в миллионные долги.

В карьере украинской певицы Ани Лорак, по всей видимости, наступила «черная полоса». Сегодня утром сеть облетела новость о том, что исполнительница решила уволить всю свою команду. В нее входил бессменный концертный директор, его супруга, по совместительству PR-менеджер Лорак, а также дополнительный помощник. Никаких официальных причин увольнения озвучено не было, но, согласно распространившимся слухам, Лорак «потеряла к ним доверие».

Певица осталась недовольной тем, как проводились финансовые операции во время гастролей, что и послужило причиной увольнения менеджера. Сразу вслед за увольнением резко уменьшилось количество концертов, предстоящих певице в ближайшем будущем. Совпадение или нет, но Лорак после этого решает перебраться в США, где у нее якобы «начинается новая жизнь».

Чтобы понять суть всего недовольства Лорак, следует знать о том, что грандиозное шоу «Дива», с которым она ездила по стране последний год, заставило ее влезть в долги. Из-за риска оказаться в долговой яме певица может решиться на крайние меры. По словам окружения Ани, речь идет о миллионах долларов. Естественно, это тяжелым грузом легло на плечи певицы, а потому вполне можно понять, почему она «сбегает» в США.

Увольнение всей команды показывает, что шоу Лорак, по всей видимости, не смогло окупиться, потому теперь певица будет пытаться строить новую жизнь, но уже в Америке, потому ее поклонники в нашей стране могут вскоре услышать от нее фразу: «Прощай, Россия!».

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Автор - Виталий Малина
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