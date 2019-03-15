Миссия – спасти семью: Ирина Шейк и Брэдли Купера живут вместе ради дочери

Друг звездной пары рассказал, что родители хотят растить совместного ребенка в полноценной семье.

Несколько недель назад в Сети распространился слух, что российская супермодель Ирина Шейк и американский актер Брэли Купер разорвали свои отношения. Поклонники были шокированы подобной новостью, а некоторые и вовсе приняли информацию за очередные сплетни. Однако недавно близкий друг пары, который пожелал оставаться анонимом, подтвердил слухи о том, что Ирина и Купер сильно ругаются в последнее время и больше не хотят видеть друг друга. Более того, они оба давно не счастливы вместе, но живут под одной крышей ради дочери Леи.

Видимо, у знаменитой пары началась миссия – спасти семью, ведь и Брэдли, и Ирина хотят только всего самого лучшего для своего ребенка. Напомним, что слухи о распаде пары появились после выхода на экраны фильма «Звезда родилась», где Брэдли Купер и Леди Гага очень правдиво сыграли роль влюбленной пары. Поклонник же посчитали, что такие чувства нельзя подделать и партнёры по кинокартине якобы влюбились в друг друга на самом деле, из-за чего стала ревновать Шейк. При этом сама Гага говорит, что её с Купером связывают исключительно дружеские отношения.