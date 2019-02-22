Парад лицемерия или как Ксения Собчак извиняется перед Ольгой Бузовой?

Журналистка нашла в творчестве певицы талант и поблагодарила за рекордное количество просмотров своего шоу.

Ксения Собчак поздравила Ольгу Бузову с новой песней «Водица». Ольга впервые презентовала новый хит на закрытой вечеринке, которую посетили все сливки общества: Филипп Киркоров, Яна Рудковская, Ксения Собчак. Собчак вызвалась поздравить певицу с новым хитом, начала она со слов, что на ней сегодня куртка не Balenciaga, а другой фирмы. Ксения устроила парад лицемерия, засыпав Ольгу комплиментами, она подчеркнула, что радуется за развивающийся талант у Оли и благодарна ей за большое количество просмотров на её YouTube-канале.

«Выпуск с твоим участием набрал более 6 миллионов», - сказала Собчак.

Обращение журналистки выглядело так, будто она извиняется за слова из последнего выпуска «Осторожно, Собчак!» перед Бузовой, который вышел несколько дней назад и обидел Олю.

В выпуске шоу Собчак с названием «Инстаграмщицы и тяжёлый люкс» девушки обсуждали, что дорогую марку одежды достойны носить только дамы из высшего света, а молодые девушки, зарабатывающие на жизнь пиаром, не должны «позорить» бренд. Ксения рассказала историю, как представитель одного бренда, рассказала Собчак, что не знает, как бы намекнуть Оле, чтобы она не носила их бренд, и обратился за помощью к Ксении Анатольевне, которая рассказала об этом девушкам на передаче.

Когда Ольга Бузова просмотрела эфир её возмущению не было предела, девушка заявила, что она больше не купит товар данного бренда и, более того, она создала движение против покупки одежды у данного бренда. Видимо, Собчак почувствовала вину за собой и решала таким образом закопать топор войны.