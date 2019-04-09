Фанатов не растеряет? Королёва перешла на украинский из-за концерта на ТВ

Живя и выступая в РФ, певица продолжает оглядываться на Родину.

На своей странице в Instagram Наташа Королёва опубликовала новое видео, в котором перешла на украинский язык, обращаясь к поклонникам из Украины. Певица рассказала, что украинский телеканал «Интер» решил показать ее концерт, с которым ее не пустили приехать на Родину.

«Но я знаю, что для музыки и добрых хороших песен нет границ и запретов. Спасибо, Интер, что соединяешь наши сердца», - написала Королева на украинском.

Украинские фаны певицы оставили десятки одобрительных комментариев под видео. Подписчики уверяли певицу, что ее по-прежнему ждут и любят на Украине, не смотря на то, что Наталья уже более 3 лет не имеет возможности посещать страну, в которой родилась и выросла, в которой похоронен ее отец.

Однако одобрят ли подобное поведение артистки ее российские поклонники? Ведь отношения между двумя странами-соседями до сих пор остаются натянутыми. Возможно, Королёвой следовало бы написать обращение на двух языках, чтобы не провоцировать российский сегмент аудитории на агрессию в свой адрес.

Остается надеяться, что в своем искреннем стремлении сплотить враждующие государства Наташа Королёва не растеряет доселе огромную армию своих фанатов.