После убийства человека переосмыслил жизнь. Актер «Папиных дочек» спас себя ролью в сериале

Михаил Казаков буквально потерял себя после непреднамеренного убийства в 16-летнем возрасте.

Известный российский актер театра и кино Михаил Казаков более известен своим поклонникам по двум ролям – это «Ералаш» и сериал на ТНТ «Папины дочки».

Если в Ералаше он снимался совсем еще мальчиком, то в сериале ему уже исполнилось 18 лет. В жизни веселого «пухляша» случились совершенно отрицательные события. Будучи в возрасте 16 лет Михаил убил 20-летнего Кирилла Гуркина, нанеся ему удары складным ножом в область сердца и сонной артерии. Как выяснилось позднее, то Михаил таким образом решил заступиться за свою одноклассницу, которую начал бить ее парень Кирилл.

По версии девочки, она изменила ему, а он не смог стерпеть. Михаил решил заступиться и достал нож. Позже после того, как Михаил отбудет наказание в тюрьме сроком на 1 год, его переквалифицирует на статью о превышении необходимой обороны. А через два года он снимется во всем полюбившемся сериале «Папины дочки», где сыграет роль доброго «пухляша» Илью Полежайкина, влюбленного в Галину Сергеевну.

Смеем предположить, что актер «Папиных дочек» спас себя ролью в сериале. После убийства человека он переосмыслил жизнь и стал жить по-новому. Сейчас он женат и воспитывает двоих детей – девочку Викторию от первого брака супруги и своего сына Мирослава. После съемок в сериале Илье Полежайкину нет-нет, да и просят сняться в эпизодических ролях. А накануне, он вновь виделся со своей коллегой по сцене – Лизой Арзамасовой (Галина Сергеевна).

Несмотря на то, что он отошел от кинематографических дел – коллеги его не забывают и поддерживают. На сегодняшний момент, парень занялся бизнесом и вроде бы доволен своей жизнью. Но статусы в Instagram говорят о том, что он скучает по сцене и жалеет о содеянном.

«Мой Бог – это время», «Зачем я существую?», - такие статусы пишет Михаил в сети. За последние несколько месяцев парень очень преобразился. Он подстригся и похудел на 20 кг.