Увела из семьи? Экс-участница «Дома-2» Гозиас намекнула на скорое замужество

Тайный избранник, личность которого старательно скрывается, сделал Гозиас предложение руки и сердца прямо в день её рождения, полагают пользователи Сети.

В своём аккаунте в Instagram Александра Гозиас, запомнившаяся многим телезрителям по участию в скандальном проекте «Дом-2», сообщила подписчикам, что в её жизни наконец свершилось то, чего она ждала на протяжении девяти месяцев. Публикацию девушка сопроводила словами «Я счастлива» и хэштегом «lovestory», недвусмысленно намекнув на то, с чем связана её радость. Как предположили подписчики, Гозиас наконец выходит замуж за своего тайного возлюбленного, который известен всем как Тигря.

О новом возлюбленном Александра предпочитает особо не рассказывать, как и об отношениях с ним. Однажды девушка обмолвилась, что выступает против сожительства до заключения брака, в связи с чем с Тигрей жить вместе они будут только после похода в ЗАГС. Судя по всему, старый добрый способ скорейшего заключения брака сработал безотказно. Тайный избранник решил не особо мудрствовать над подарком на день рождения и предложил возлюбленной узаконить отношения, по крайней мере так считают поклонники.

Возлюбленного Гозиас старательно скрывает от посторонних глаз на протяжении уже достаточно длительного времени. Она дразнит при этом подписчиков видеозаписями и фотографиями, на которых невозможно рассмотреть его лица, в связи с чем у пользователей Сети возникли подозрения, что так называемый Тигря женат. При этом свои сомнения относительно семейного положения мужчины ранее высказывала и сама Гозиас, с неудовольствием отмечавшая, что он прячет от неё паспорт и не желает показывать лицо на совместных фотографиях.

Впрочем, даже если данные предположения были отчасти верны, пробивной Гозиас, видимо, всё же удалось устранить все «помехи» на пути к личному счастью, увести любимого из семьи, если таковая была, и добиться заветного предложения руки и сердца.