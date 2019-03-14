Дочь Началовой в опасности! Шикарное наследство Юлии может погубить малышку

Шикарная квартира за 100 млн рублей может стать «лакомым» кусочком для аферистов.

Юлия Началова оставила после себя роскошное состояние: свои песни и творчество для поклонников и роскошную 4-комнатную квартиру своей единственной дочке Вере. Сейчас малышка проживает со своим родным отцом Евгением Алдониным в его новой семье, с членами которой давно подружилась, а ее апартаменты на 167 «квадратов» в элитной «Кутузовской ривьере» пока пустуют.

Возможно, о скандально квартире, на которую уже претендовал бывший любовник Началовой Александр Фролов все забыли бы, не рассекреть друг певицы реальную стоимость жилья. По словам коллеги Началовой по шоу «Один в один» Евгения Иващенко, элитная квартира стоит около 100 млн рублей.

Не понятно, зачем артист выдал тайну стоимости жилплощади, ведь теперь дочь Началовой может быть в опасности - шикарное наследство Юлии может погубить малышку. Мир не без добрых людей, однако есть и те, кто способен без зазрения совести наживаться на горе и нужде. Не исключено, что теперь за девочкой устроют настоящую «охоту» аферисты и мошенники, а также те граждане, кому Юлия в тяжелые времена задолжала деньги.

Как известно, Началова не купалась в роскоши, а эта квартира досталась ей после развода. Она часто одалживала деньги у знакомых и еще при жизни влезла в финансовый скандал с частной организацией и своим бывшим, пытаясь «стрясти» с Фролова крупную сумму. Не исключено, что Александр был не единственным человеком, у кого Юлия занимала деньги, а потому 100 млн рублей за квартиру могут привлечь многих других циничных знакомых, которые могут поставить будущее 12-летней Веры под угрозу.