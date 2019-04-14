Папина игрушка – Шепелев «угнетает» сына и игнорирует его желания

Жанна Фриске умерла, ее родственники изолированы – Платон полностью предоставлен своенравному отцу.

Недавно Дмитрий Шепелев рассказал своим подписчикам историю о том, как вместе с малолетним сыном Платоном сходил в кинотеатр. По откровению телеведущего, фильм «Алладин» совершенно не пришелся по вкусу ребенку, который весь сеанс ел попкорн и совершенно не обращал внимания не происходящее. Почему же произошла такая ситуация? Оказывается, мужчина поинтересовался желаниями Платона только в стенах кинотеатра, а до этого ему было не интересно, хочет ли мальчик просидеть 2 часа в душном зале.

Похоже, ребенок постепенно становится папиной игрушкой. После смерти Жанны Фриске отец изолировал Платона от окружающего мира и не разрешает с ним общаться даже близким родственникам со стороны покойной жены. Теперь он хозяин мальчика. Шепелев «угнетает» сына, игнорирует его желания и, видимо, даже не задумывается, как это отразится на его психике и поведении в будущем.



