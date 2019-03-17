Сердцу не прикажешь. Обозленных Собчак и Виторгана влечет друг к другу

Сегодня, 17:47 \\ Шоу-бизнес

Парочка не может окончательно расстаться ни в соцсети, ни на отдыхе.

 

Ксения Собчак разорвала отношения с Максимом Виторганом несколько месяцев назад, но, почему-то, они до сих пор не прервала с ним общение. Актер неоднократно комментировал фотографии своей бывшей, пытаясь придраться или хоть как-то вызвать ответную реакцию. Собчак, напротив, злит экс-супруга показным общением с Богомоловым, ведь по сути дальше переписки они не заходят. Кроме того, недавно обе знаменитости выложили практически одинаковые «сторис» в Instagram с концерта певицы Лауры Перголицци, который состоялся на Кипре. Да, Ксения и Максим сидят в разных концах зала, исходя из ракурсов, но они все равно пришли на мероприятие. Очевидно, экс-пара знала, что обязательно пересекутся.

 

Судя по всему, обозленных Собчак и Виторгана влечет друг к другу. Пусть они не хотят признавать это, но расторжение брака – еще не конец. Они постоянно ищут способы выйти на связь, позлить один другого или даже встретиться. Сердцу, конечно, не прикажешь, только в данной ситуации страдает маленький Платон. Мальчик не может проводить время с обоими родителями сразу, так, может быть, им стоит забыть о своей гордости ради ребенка?


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Автор - Александра Рождественская
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