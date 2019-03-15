Одинокая и злая. Гузеева может унижать участников «Давай поженимся!» из зависти

Сегодня, 16:16 \\ Шоу-бизнес

Несложившаяся личная жизнь – возможно, в этом кроется причина неадекватного поведения ведущей.

Лариса Гузеева уже давно заработала репутацию прямолинейной телеведущей, которая иногда переходит все рамки приличия. Гузеева нередко заставляла краснеть участников программы «Давай поженимся!» своими грубыми «подколами». Главную сваху страны часто критикуют за вседозволенность и насмешки над героями шоу, однако, видимо, Ларису это нисколько не смущает.

Недавний эфир, где Гузеева с сарказмом обсуждает интимную тему и вовсе шокировал публику. Вероятно, телеведущая в очередной раз высмеяла кого-то из участников, перековеркав его рассказ на щепетильную тему. Не исключено, что Гузеева может унижать участников передачи из зависти. Как известно, личная жизнь телеведущей не сложилась. Лариса трижды состояла в браке, однако все отношения закончились неудачно. С Игорем Бухаровым знаменитость прожила 19 лет, однако в 2017 году стало известно, что супруги расстались. Вероятно, неподобающее поведение ведущей и ее попытки унизить героев «Давай поженимся!» связаны именно с неустроенной личной жизнью. Как говорится, одинокая, поэтому и злая. Возможно, Гузеева завидует участникам шоу, ведь они, вероятно, благодаря программе смогут завести любовные отношения.

Не исключено, что неадекватное поведение Ларисы никак не связано с ее одиночеством. Возможно, телеведущая попросту не может отказаться от насмешек и грубости из-за своего вспыльчивого нрава.

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Автор - Анна Журавлева
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