«От жары поплавилась»-Фанаты высмеяли Пынзарь за провальную пластику груди

«Расплывшийся» силикон и непропорциональные формы сыграли со звездой «Дома-2» злую шутку.

В соцсети Даша Пынзарь опубликовала очередную серия снимков с «пляжной» жизни в Турции. На фото звезда «Дома-2» позирует в компании старшего сына около бассейна. Вот только летнюю идиллию испортил откровенный купальник, который буквально оголил декольте Даши. Фанаты не только «спалили» непропорциональные формы груди, но и обратили внимание на «расплывшийся» силикон знаменитости. Подписчики буквально высмеяли Пынзарь за провальную пластику груди.

«С силиконом явно какая-то беда началась, видимо от жары поплавилась», — иронично отметили в комментариях фанаты. К слову, пластику груди Даша сделала более 7 лет назад и, не исключено, что из-за резких перепадов веса грудь девушки могла потерять форму. Примечательно, что это уже не первый случай, когда звезде «Дома-2» достаётся в Сети за пристрастие к пластике: из-за недавней операции по коррекции второго подбородка Даше и вовсе приписали образ «пластиковой куклы». И всё бы ничего, вот только в погоне за идеалами Пынзарь рискует окончательно «угробить» своё здоровье.