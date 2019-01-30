«Увела под это дело» – Дана Борисова разрушила чужую семью из-за наркотиков и алкоголя

Сегодня, 21:04 \\ Шоу-бизнес

Счастье на чужом горе. Телеведущая жалеет, что не отдавала отчет своим действиям.

Гостем новой программы «Он и она» стала скандально известная телезвезда Дана Борисова. Телеведущая шоу Кира Прошутинская разговаривала с женщиной на различные темы, но больше всего внимания уделили ее личной жизни. Борисова состояла в браке единожды, но буквально через 8 месяцев он распался. Ее экс-супруг, бизнесмен Андрей Тищенко на момент их знакомства имел семью, но даже это его не остановило. По словам Даны Борисовой, она «увела его у жены под это дело». Получается, что артистка разрушила чужую семью из-за наркотиков и алкоголя, ведь не могла полностью контролировать свои действия. «Эта тема принесла свои грустные плоды», – Борисовой неприятно заново вспоминать тот период ее жизни.

Напомним, что об алкоголизме и наркотической зависимости Даны общественность узнала после развода. Выпутаться из проблем ей помог телеведущий Андрей Малахов и другие знаменитости, отправившие ее на реабилитацию за границей. Теперь Борисова начала новый этап своей жизни и больше не желает совершать подобных ошибок.

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Автор - Александра Рождественская
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