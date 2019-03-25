Нужна «свежатина»? Comedy Club могут полностью «распустить» ради набора новых резидентов

Сегодня, 01:00 \\ Шоу-бизнес

Популярность шоу падает, старые лица не вызывают восторга – в сети считают, что программа вынуждена в корне измениться.

Популярность знаменитой программы находится под большим вопросов. Все чаще и чаще зрители буквально отказываются смотреть Comedy Club. Кого-то не устраивают «заезжанные» и пошлые шутки, других – опостылевшие лица резидентов, которые вот уже на протяжении 14-и лет вещают со сцены одни и те же шутки. Скорее всего, в скором времени Comedy Club будет полностью распущен ради набора новых участников.

В сети предположили, что шоу нуждается в немедленной «реконструкции». Зрители считают, что надоевший формат программы уже не способен привлекать новую аудиторию и «удовлетворять потребности» старой. Единственным верным решением фанаты считают «роспуск» старых резидентов и срочный поиск новых. Судя по всему, нужна «свежатина»?

Для ТНТ не будет являться проблемой найти новых участников шоу, ведь у них также есть довольно популярная программа «Comedy Баттл». Скорее всего, именно оттуда будут набраны новые резиденты. «Требуем новых участников, от Воли и Мартиросяна уже воротит», - негодуют зрители программы.

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Автор - Валерия Кирсанова
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